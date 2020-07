Surto na GNR leva a 56 casos de coronavírus em Bragança

Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, disse esta sexta-feira existirem 56 casos positivos de Covid-19 relacionados com o surto que teve início na GNR de Bragança, após terem sido feitos "pelo menos 168 testes" às unidades que integram aquele Comando.Os números geraram confusão e levaram a GNR a emitir um comunicado a reafirmar que entre os militares há apenas quatro que testaram positivo para a Covid-19.No total, aquela força policial refere que foram realizados 48 testes nos destacamentos de Miranda do Douro, Sendim, Vimioso, Torre de Moncorvo e Bragança. As unidades onde foram detetados os casos foram descontaminadas.