Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Suspeita de fogo força paragem de avião com 189 pessoas em Faro

Aeronave da Ryanair fazia a ligação entre Faro e Stansted, no Reino Unido.

Por J.M.G. | 08:37

Um avião da Ryanair, que ontem ia fazer a ligação entre Faro e Stansted, no Reino Unido, teve de ficar parado cerca de um hora, por suspeitas de fogo a bordo. O alerta acabou por não se confirmar e a aeronave efetuou o voo, embora com três horas de atraso.



A situação aconteceu pelas 10h30, quando o avião, um Boeing 737, com 189 pessoas a bordo, se preparava para levantar voo. O alerta para a possibilidade de fogo a bordo levou à interrupção da descolagem e à ativação do alerta amarelo de prevenção no aeroporto.