Suspeita de 'lebre' grega em negócio milionário com barco 'Atlântida’

O Ministério Público suspeita de que a empresa grega vencedora do concurso de aquisição do ‘Atlântida’ aos Estaleiros Navais de Viana do Castelo (ENVC), em 2014, terá funcionado como uma ‘lebre’, para alegadamente permitir que Mário Ferreira comprasse o navio a um preço mais baixo. O empresário dono da Douro Azul e da Media Capital (TVI) já disse que “o processo de aquisição do navio foi feito de forma totalmente pública e transparente”.





CM apurou, a suspeita sobre a atuação da Thesarco Shipping constará num documento encontrado no meio de várias atas do conselho de administração dos ENVC. Por esse motivo, foi enviada uma carta rogatória para a Grécia. A empresa grega venceu o concurso, por 12,8 M€, mas desistiu. O barco foi vendido à Mystic Cruises, empresa de Mário Ferreira, que ficou em segundo lugar, por 8,75 M€. Este preço corresponderá à penhora que o navio tinha na altura.



