O Ministério Público (MP) suspeita de que o concurso público internacional de venda do ‘Atlântida’, em 2014, terá sido manipulado no sentido de permitir a adjudicação do navio à Mystic Cruises, empresa de Mário Ferreira que ficou em segundo lugar no concurso. Um dos principais focos da suspeita resulta de os Estaleiros Navais de Viana do Castelo (ENVC) terem vendido o barco à Mystic Cruises por menos cerca de 13 milhões de euros do que o valor da proposta de compra que receberam, em 2013, de uma empresa da Coreia do Sul.









