Suspeita de ter matado o companheiro com 85 facadas já chegou ao tribunal

Rosa Marta, suspeita de ter matado o companheiro com 85 facadas, em Aveiro, já chegou ao tribunal para a segunda audiência de julgamento onde é acusada do crime de homicídio.Segundo a acusação pública, a mulher, de 58 anos, é suspeita de ter desferido 85 golpes, com duas facas e um ancinho, em José Miguel Gomes. O casal vivia na rua almirante Cândido dos Reis. Na madrugada de 5 de Agosto de 2021, arguida e vítima discutiram por motivos fúteis. Foi na sequência da discussão que Rosa Marta esfaqueou José Miguel Gomes."Foi uma questão de sobrevivência, não aceitava a ideia de divórcio. Disse que se eu não fosse dele, não era de mais ninguém", disse Rosa Marta ao coletivo de juízes.Há registo de quatro queixas, feitas pela arguida, por violência doméstica, contra José Miguel Gomes, na PSP de Aveiro.