Suspeitas de coronavírus nos Serviços Prisionais não foram denunciadas ao SNS24

Os Serviços Prisionais não desmentem que não foi feito qualquer contacto para a linha Saúde 24, após terem sido detetados pelo menos 3 casos suspeitos de coronavírus em cadeias do país.

Jorge Alves, presidente do Sindicato Nacional da Guarda Prisional, explicou ao CM que os casos em análise ocorreram no Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL), e ainda nas cadeias da Carregueira, Sintra, e de Custóias, Porto, entre sexta-feira e domingo.

Na cadeia da capital, refere Jorge Alves, o preso com suspeitas da doença "està detido na Ala A, e começou com febre, tosse e dores no corpo. Deu conta da situação, e quiseram pô-lo em quarentena num local sem condições. Veio a ser posto na Ala F, juntamente com o companheiro de cela. Não foi feito qualquer contacto para a linha de apoio Saúde 24", explicou Jorge Alves.

Ao CM, os Serviços Prisionais garante que o acompanhamento para o recluso "que se encontra constipado, seguiu os procedimentos previstos para este tipo de patologias", acrescentando que o mesmo está em cela individual, e sozinho.

Nas cadeias da Carregueira e Custóias, respetivamente, as situações suspeitas prendem-se com um cozinheiro da empresa Uniself, e com um guarda. No primeiro caso, registado ontem, os Serviços Prisionais falam "numa indisposição insuscetível de poder ser associada ao Covid-19". Já quanto ao caso de Custóias, a resposta oficial é de que "o elemento de vigilância não se encontra de quarentena, nem vive situação de vida pessoa que o determine clinicamente".

Jorge Alves disse ao CM que vai enviar um ofício ao diretor-geral dos Serviços Prisionais, Rómulo Mateus, denunciando estas situações. "A ideia é denunciar que o plano de contingência que a direção-geral divulgou pelas cadeias está a ser cumprido ao critério de cada diretor. Há casos de visitas em cadeias, com dezenas de pessoas sem proteção, incluindo guardas e reclusos", concluiu.