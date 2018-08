Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Suspeitas de favorecimento levam PJ à câmara de Póvoa do Lanhoso

Autarca Avelino Silva e vereador Manuel Baptista suspeitos de fazerem concursos ‘à medida’ de candidatos.

Por Fátima Vilaça | 08:22

O presidente da Câmara da Póvoa de Lanhoso, Avelino Silva, e o antecessor, Manuel Baptista, que é vereador com o pelouro da Gestão Urbanística e Fiscalização, são suspeitos de favorecimentos em concursos públicos para a contratação de quadros superiores para o município. Esta terça-feira, várias equipas de inspetores da PJ de Braga estiveram, durante todo o dia, nos Paços do Concelho, a recolher documentos relativos aos concursos. Ao que o CM apurou, os dois autarcas (PSD) ainda não foram constituídos arguidos.



A brigada de Combate à Corrupção e Crime Económico da PJ de Braga investiga ainda denúncias de favorecimento a particulares na construção de obras ilegais. Ontem, ao início da manhã, as equipas de inspetores fizeram buscas no gabinete do presidente e do vereador.



Os investigadores procuravam, sobretudo, documentos relacionados com os concursos públicos para a contratação de quadros superiores para o município - que, segundo as denúncias feitas, seriam realizados ‘à medida’ dos candidatos, lesando, desta forma, outros concorrentes.



No que toca às obras particulares, Avelino Silva e Manuel Baptista são igualmente suspeitos de ‘fechar os olhos’ a algumas obras ilegais, não ordenando fiscalizações ou vistorias, apurou o Correio da Manhã.



Fonte do gabinete de Avelino Silva confirmou as buscas e acrescentou ao CM que a câmara "colaborou com a investigação de forma tranquila".