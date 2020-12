A GNR de Riba de Ave aprendeu diversas armas e munições a um homem, de 34 anos, no âmbito de uma investigação de violência doméstica. A vítima é a namorada do suspeito, de 16 anos. Os factos aconteceram no concelho de Vila Nova de Famalicão.









Na sequência da denúncia e posterior abertura de um inquérito foram realizadas na segunda-feira duas buscas por parte dos militares: uma à casa do agressor e outra ao seu carro. Foram apreendidos três sabres, uma arma de fogo transformada, 100 munições, uma faca de cozinha e um tubo de ferro em forma de bastão.

Os factos foram agora remetidos ao Ministério Público de Vila Nova de Famalicão, que tem este inquérito por maus-tratos a seu cargo.