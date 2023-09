Christian Brueckner, tido pelas autoridades alemãs como o principal suspeito do desaparecimento e da morte de Maddie McCann, está a escrever cartas a ex-amigos, a partir de prisão, pedindo-lhes que testemunhem em tribunal a seu favor, revelou na quinta-feira o site do jornal britânico ‘Daily Mail’.“Quer que digam que ele é uma boa pessoa. Na altura do caso, não sabíamos que ele era pedófilo. Agora, que toda a gente sabe, não acredito que alguém o vá defender”, garantiu uma fonte ao jornal.