Suspeito da morte do rapper 'Dr. Fresh' em Salvaterra de Magos fica em preventiva

O suspeito do homicídio de Silvano Francisco, de 29 anos, conhecido no mundo da música com o rapper ‘Dr. Fresh’, ficou esta quarta-feira em prisão preventiva, por determinação da juíza do Tribunal de Santarém.Os restantes três arguidos ficaram sujeitos a apresentações periódicas, duas vezes por semana no posto policial da área de residência, Salvaterra de Magos, por estarem indiciados da prática de um crime de violação de domicílio e ofensa à integridade física simples.Na terça-feira, Silvano Francisco foi atacado à navalhada por Carlos, de 22 anos, numa moradia em Marinhais, Salvaterra de Magos.Os amigos do rapper ainda o levaram de volta a casa, onde morreu.