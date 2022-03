Suspeito de agredir a mãe em Rio Tinto ataca polícia com gás-pimenta

Um homem, de 45 anos e suspeito de maus-tratos à mãe idosa, agrediu esta sexta-feira um elemento da PSP com paus e gás-pimenta, em Rio Tinto, Gondomar. A agente sofreu ferimentos numa mão e teve de ser transportada para o hospital. Foi auxiliada no local por um colega e por bombeiros, que tentaram travar as agressões. Já o suspeito foi detido.A situação ocorreu ao início da tarde depois de uma denúncia. A PSP teve de arrombar uma porta, uma vez que o agressor recusou falar com as autoridades. No local, os agentes perceberam que a idosa estava trancada na casa. As portas principais da residência estavam fechadas com cadeados e o mesmo acontecia com a porta da cozinha.A idosa, de 83 anos, não conseguia aceder livremente à comida e passava fome. "Ela quando saiu da casa disse que já não comia há três dias", contou aouma vizinha. A mulher era ainda alvo de agressões. Foi levada ao hospital, uma vez que estava muito debilitada. Durante esta situação também os outros operacionais no local foram atacados.O homem tinha sido já condenado a pena de prisão precisamente por maltratar a mãe.