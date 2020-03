Suspeito de agredir funcionária em pastelaria diz que copo lhe saltou da mão

A PSP já identificou o grupo de clientes que agrediu uma funcionária da pastelaria Alegro, na Cruz de Pau, Seixal, provocando-lhe ferimentos na cabeça com o arremesso de um copo de vidro.Aos agentes, um dos suspeitos garantiu que o copo lhe saltou da mão e que este não foi atirado à vítima com intenção. O caso ocorreu na manhã de quarta-feira.A funcionária, que foi suturada com vários pontos na cabeça, estava a defender uma colega numa discussão com clientes, que exigiam que lhes fosse entregue uma raspadinha à mesa.