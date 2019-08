Suspeito de agredir namorada de 20 anos e filho de cinco meses tinha 12 armas em casa

A GNR de Braga anunciou hoje ter apreendido, na sexta-feira, 12 armas no âmbito de um processo de violência doméstica sobre uma mulher de 20 anos e o seu filho de cinco meses."Na sequência de uma denúncia de um crime de violência doméstica, os militares averiguaram que uma mulher, de 20 anos, era agredida, injuriada e ameaçada com armas, assim como o filho de ambos, com cinco meses de idade, por parte do seu companheiro de 22 anos", refere a GNR em comunicado.Segundo explica, após a denúncia de violência doméstica a vítima decidiu sair de casa, tendo sido acompanhada pela GNR à residência que partilhava com o alegado agressor "no intuito de recolher os seus pertences pessoais e do filho".Foi nesta visita que os militares procederam à apreensão das armas - nomeadamente uma arma elétrica, um fio de estrangulamento, uma soqueira, um 'spray' de gás pimenta, três navalhas, uma 'faca borboleta', uma pulseira com lâmina dissimulada, um punhal e um bastão extensível - que "supostamente eram utilizadas nas ameaças" e que, "devido à sua tipologia, são de posse proibida".De acordo com a GNR, os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Braga.