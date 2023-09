Suspeito de alvejar jovem na cabeça junto a discoteca na Feira nega ser autor do disparo

Um homem, de 26 anos, que começou a ser julgado, no tribunal da Feira, pela suspeita de ter disparado uma arma de fogo, sobre a cabeça de um jovem de 22 anos, junto a uma discoteca, por motivos passionais, na Feira, negou ter sido o autor do disparo.



O arguido garantiu, ao coletivo de juízes, que o único tiro disparado que ocorreu foi feito a partir de um carro onde seguiam cinco encapuzados. Segundo o suspeito, essa viatura surgiu no local sem que nada o fizesse prever. O homem afirmou, ainda, que a arma que tinha, nessa madrugada, era falsa. No entanto, essa arma nunca foi encontrada.

Tudo aconteceu cerca das 7h00 da madrugada. Segundo a acusação do Ministério Público, os dois homens discutiram, no interior do estabelecimento de diversão noturna, por causa de mensagens amorosas que o arguido terá à namorada da vítima. Quando os rivais se deslocaram para o exterior da discoteca, ainda segundo a acusação, o suspeito tirou uma arma de fogo do bolso dos calções e disparou, a uma distância entre um e dois metros, sobre a cabeça do jovem.

O arguido escapou do local em direção a Gondomar, mas acabou por ser detido pela polícia judiciária do Porto. A vítima dirigiu-se, pelos próprios meios, à esquadra da PSP de Ovar. Foi depois encaminhada para o hospital da Feira.

O arguido está acusado dos crimes de homicídio agravado na forma tentada, detenção de arma proibida e condução sem habilitação legal.