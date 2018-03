Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Suspeito de atropelar agente da PSP de Leiria fica em prisão preventiva

Homem, de 46 anos, está indiciado da prática de dois crimes de homicídio na forma tentada e um crime de resistência e coação sobre funcionário.

Por Lusa | 17:19

O suspeito de ter atropelado um agente da PSP de Leiria há cerca de duas semanas vai ficar em prisão preventiva a aguardar o desenrolar do processo, disse hoje fonte policial à agência Lusa.



Segundo a mesma fonte, o homem, de 46 anos, natural de Marrazes, no concelho de Leiria, está indiciado da prática de dois crimes de homicídio na forma tentada e um crime de resistência e coação sobre funcionário.



Segundo relatou uma testemunha à Lusa, o homem foi identificado pelos guardas prisionais que se encontravam no Tribunal de Leiria, na terça-feira, a acompanhar um detido numa sessão de julgamento.



O suspeito foi imediatamente detido, o tribunal cercado por forças policiais e o homem entregue à Polícia Judiciária de Leiria, que estava no seu encalce desde os factos, dando assim cumprimento ao mandado de detenção que existia.



No dia 09, um agente da PSP sofreu ferimentos, em Marrazes, ao ser atropelado por uma viatura em fuga onde seguia um suspeito, disse então à Lusa fonte policial.



Segundo a mesma fonte, as forças policiais dispararam contra a viatura, mas o suspeito conseguiu colocar-se em fuga, acabando por atropelar um agente.



"O agente em causa sofreu ferimentos na cabeça, foi transportado para o hospital de Leiria para ser assistido", adiantou a fonte da PSP, acrescentando que o polícia já recebeu alta hospitalar.