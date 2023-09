Marco Capitão Ferreira, ex-secretário de Estado da Defesa suspeito de corrupção e participação económica em negócio, vai ser o orador da sessão de abertura do VII Curso de Pós-Graduação em Direito da Defesa Nacional. O curso é organizado pelo Instituto da Defesa Nacional (IDN), entidade do Ministério da Defesa, o Instituto Europeu (IE) e o Instituto de Ciências Jurídico-Políticas do Centro de Investigação de Direito Público (ICJP-CIDP), da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL).









Ver comentários