Suspeito de desaparecimento de grávida na Murtosa terá utilizado telemóveis para despistar as autoridades

Mónica Silva





No entanto, uma nova pista dá conta que na mesma hora que o telemóvel de Mónica foi localizado em Cuba, o de Fernando estava em Vila Nova de Gaia. As autoridades acreditam que os O sinal do telemóvel da grávida de sete meses foi detetado dia 4 de outubro no concelho alentejano de Cuba , onde o ex-namorado da grávida, Fernando Valente, tem uma propriedade.No entanto, uma nova pista dá conta que na mesma hora que o telemóvel de Mónica foi localizado em Cuba, o de Fernando estava em Vila Nova de Gaia. As autoridades acreditam que os

A Polícia Judiciária está a investigar a possibilidade de o principal suspeito do desaparecimento e homicídio deter tido ajuda a ocultar o corpo.telemóveis tenham sido utilizados para as despistar.Mónica, de 33 anos, desapareceu na noite de dia 3 de outubro depois de ter saído de casa com ecografias. Chegou a ligar ao filho mais velho para dizer que chegaria em casa em dez minutos, mas não voltou a dar notícias.Depois de um vizinho ter dado o alerta para um cheiro nauseabundo vindo de um poço, localizado perto da casa de Mónica, a família da mulher começou a acreditar na possibilidade de o corpo ter sido lá colocado. Decorreram buscas durante o fim de semana e não foi possível encontrar nenhuma pista relevante, mas foi contratada uma equipa privada para efetuar mais diligências.Esta sexta-feira, um mergulhador drenou e entrou no poço e pôde concluir que não estava lá nenhum cadáver, o que permitiu descartar a hipótese da investigação.A Polícia Judiciária retomou buscas na Ria de Aveiro pela grávida depois de ter sinalizado um local suspeito nas margens. Ao que oapurou, foi detetado um metal que poderá tratar-se do aparelho dentário de Mónica Silva.O local sinalizado é em São Jacinto, que fica a menos de dois quilómetros da casa da Torreira de Fernando Valente. Fernando Valente ficou em prisão preventiva , no passado sábado, por suspeita dos crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver e aborto agravado.No interrogatório que terminou na passada sexta-feira, o ex-namorado de Mónica não conseguiu esclarecer à juíza de instrução criminal o porquê de ter desligado o telemóvel no mesmo dia em que foi desligado o telemóvel de Mónica Silva.