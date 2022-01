Suspeito de fogo posto em Estremoz fica com apresentações periódicas

Apresentações periódicas e proibição de contactar e de se aproximar da militar que residia no apartamento que ardeu. Foram estas as medidas de coação aplicadas a um homem, de 29 anos, suspeito de pegar fogo a uma casa e um carro, na zona dos blocos militares em Estremoz. Depois de detido pela Polícia Judiciária Militar e ouvido em primeiro interrogatório no DIAP de Évora, este homem acabou por ficar em liberdade, escapando assim à prisão preventiva.

Os incêndios, dos quais este homem é suspeito, aconteceram com 22 dias de diferença, com um carro a arder por completo na madrugada de 3 de Dezembro e uma casa, pertencente ao Exército, a ser destruída pelas chamas, após uma explosão, no dia de Natal.

Depois do incêndio, a militar apresentou também queixa por violência doméstica, contra o mesmo homem. Suspeito e vítima tiveram uma relação amorosa, que terminou há já algum tempo.