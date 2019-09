Suspeito de fogo posto na Trafaria fica em prisão preventiva

Um homem de 50 anos foi detido na sexta-feira, na Trafaria, concelho de Almada, por suspeitas de fogo posto num canavial, tendo ficado em prisão preventiva, anunciou hoje a GNR."O alerta foi dado por dois cidadãos que avistaram o suspeito a atear fogo a um canavial, em Porto Brandão, junto a um armazém de produtos alimentares, o qual acabou por ser consumido pelas chamas, causando um prejuízo de cerca de 15 mil euros", afirma a Guarda Nacional Republicana, em comunicado.A Polícia Marítima solicitou a presença de uma patrulha da GNR no porto da Trafaria, por um homem estar a causar desacatos, após ter feito a travessia de barco de Porto Brandão para a Trafaria.As diligências efetuadas pelos militares da GNR permitiram apurar que se tratava do suspeito.O homem ficou detido nas instalações da GNR até ser presente, no sábado, ao Tribunal Judicial de Almada, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. Foi encaminhado para o Estabelecimento Prisional de Setúbal.