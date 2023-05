Suspeito de homicídio no Paquistão detido na Guarda

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve um homem, de 41 anos, suspeito da prática do crime de homicídio no Paquistão, na sequência de um mandado de busca internacional emitido pelas autoridades paquistanesas.De acordo com um comunicado do SEF enviado este domingo às redações, os crimes ocorreram em 2014, na cidade de Gujrat.O detido foi presente este sábado ao Tribunal de turno da comarca de Coimbra que "validou a detenção e determinou a sua apresentação na próxima segunda-feira ao Tribunal da Relação, para aplicação de medidas de coação a que ficará sujeito enquanto aguarda o decurso do respetivo processo de extradição", pode ler-se.