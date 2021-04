Suspeito de introduzir droga na cadeia de Paços de Ferreira faz queixa por ser alvo de ameaças

O advogado de Mário Barros, um dos 20 arguidos julgados no Tribunal de Paços de Ferreira por suspeitas de pertencerem a um gang que introduzia droga e telemóveis na cadeia daquela cidade - entre os quais está o chefe da guarda prisional José Coelho -, participou à PJ e Ministério Público do Porto as ameaças de que ele e o seu cliente foram alvo, através de telefonemas feitos a partir da prisão de Braga.

Segundo a participação redigida pelo advogado Lopes Guerreiro, as ameaças ocorreram a 23 e 24 de março. Receberam chamadas telefónicas a partir de um número fixo existente na cadeia de Braga e de vários números de telemóvel. Afirmando não ser arguidos no processo, o autor ou autores das ameaças alegavam que "poderiam aparecer fotografias, vídeos, ou outras provas comprometedoras para Mário Barros", caso este "não aceitasse ser ajudado". Lopes Guerreiro quer agora que as ameaças sejam investigadas.