Jovem de 23 anos confessa que matou a mãe no Seixal. Vítima levou mais de 20 facadas

O suspeito de matar a mãe à facada no Seixal ficou esta terça-feira em prisão preventiva, após ter confessado o crime durante o primeiro interrogatório judicial.O jovem vai ficar preso 15 dias no Estabelecimento Prisional de Lisboa, devido à Covid-19, depois ficará a aguardar julgamento na cadeia do Montijo.Segundo um comunicado da Polícia Judiciária, o jovem terá discutido com a mãe antes de lhe provocar a morte com mais de 20 facadas, a maior parte na zona do pescoço.O suspeito, após cometer o crime, terá trocado de roupa no quarto e fugido pela janela, tendo sido localizado algumas horas depois pelas autoridades.Recorde-se que foi o marido da vítima, e pai do suspeito, quem deu o alerta para o crime, pelas 20h15 de segunda-feira. O homem estaria há várias horas a tentar contactar a esposa, que não atendia o telefone. Quando chegou a casa, onde o casal vivia com o filho, deparou-se com um cenário de verdadeiro horror. A mulher apresentava múltiplos golpes de faca nas costas e no pescoço e estava já sem vida.

A arma do crime terá sido uma faca de cozinha, que foi encontrada junto ao corpo da mulher. O corpo estava envolto numa poça de sangue.