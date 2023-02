Suspeito de matar duas mulheres no Algarve fica em prisão preventiva

O suspeito da morte de Josiele Rodrigues e da motorista de TVDE Sandra Andrade, que estiveram desaparecidas no Algarve, ficou em prisão preventiva por tráfico de droga.



O homem que foi detido no decorrer de uma investigação de tráfico de droga é o principal suspeito da morte de Josiele e foi ouvido esta quinta-feira no Tribunal de Faro. Ao que o CM apurou, também é suspeito da morte de Sandra Andrade, a motorista de TVDE que foi encontrada desmembrada dentro de uma mala em Almancil, também no Algarve.





O corpo de Josiele Rodrigues, de 25 anos, desaparecida em Quarteira desde o dia 6 de dezembro, foi encontrado em avançado estado de decomposição, queimado e com indícios de violência, numa zona de mato em Ourique.