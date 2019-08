Suspeito de matar ex-funcionário em São João da Pesqueira foi preso no Porto

Fugiu para França após espancar até à morte Mário Feição, de 50 anos, à porta de um café, em Vilarouco, São João da Pesqueira, a 28 de julho, e tinha voltado recentemente a Portugal. Dimitri Custóias, empreiteiro, de 31, refugiou-se nos últimos dias num hotel, no centro do Porto, local onde, na tarde desta sexta-feira, acabou por ser capturado pela Polícia Judiciária.Passou a noite na cadeia de Vila Real e será este sábado presente a primeiro interrogatório judicial no tribunal de Viseu, indiciado por um crime de homicídio.Na origem do crime está uma dívida de mil euros. Mário Feição trabalhou em França numa obra do homicida, mas este devia-lhe três meses de salário. No dia dos factos, os dois encontraram-se no restaurante-café Sobreiro e a vítima tentou cobrar o valor ao ex-patrão, que chegara naquele dia à aldeia de Vilarouco.Os dois discutiram e Mário foi brutalmente espancado com murros e pontapés por todo o corpo ao tentar receber o dinheiro. Os ferimentos eram de tal forma graves que a vítima morreu no centro de saúde.A detenção ocorreu mais de um mês depois do crime. Dimitri Custóias fugiu para França, local onde está emigrado, e a PJ de Vila Real chegou a pedir a colaboração às autoridades francesas. Ao ver o cerco a apertar naquele país, decidiu regressar a Portugal, onde foi detido, a meio da tarde de sexta-feira. A vítima, natural de Trevões, em S. João da Pesqueira, deixou dois filhos, um dos quais ainda menor.O processo será este sábado encaminhado para o Ministério Público de Lamego.