Suspeito de matar mulher no Algarve apanhado através da namorada

na passada quarta-feira, para ser presente ao Tribunal de Faro na manhã de quinta. Foi-lhe apenas imputado o último homicídio - a PJ estava ainda a fundamentar a prova do crime descoberto em agosto -, mas o procurador que estava no tribunal pediu a libertação do suspeito. Disse que as provas eram insuficientes, promoveu apenas a aplicação de termo de identidade e residência - com o que a juiz concordou - levando a que ‘Kenny’ fosse libertado e novamente preso. Desta vez, por tráfico.

O homem suspeito de matar Josiele Rodrigues foi apanhado pela Polícia Judiciária (PJ) através da namorada, que estava a ser seguida pelas autoridades, e com quem se iria encontrar em Lisboa.Depois da morte da jovem de 25 anos, António Mascarenhas, conhecido por 'Kenny' sofreu um acidente com um carro onde deixou documentos, seus e de Josiele, no interior. O homem fugiu do Algarve para Lisboa e pediu à namorada, com quem se encontrava várias vezes, para despistar as autoridades apanhando vários comboios e autocarros.Kenny pernoitava em diferentes locais, andava de casa em casa, e não tinha telemóvel. No entanto, continuava a encontrar-se com a namorada, que estava a ser seguida pela PJ. Foi num desses encontros que o homem acabou por ser detido.Kenny foi surpreendido pela autoridades, não estava armado, mas tentou fugir. Foi levado de volta para o Algarve,