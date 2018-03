Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Suspeito de matar por dívida de 50 euros

Agressor, de 26 anos, ficou em liberdade após ser ouvido por juiz.

Por Nelson Rodrigues | 09:04

Em causa terá estado uma dívida de 50 euros. O homem, de 52 anos, toxicodependente, foi surpreendido pelo agressor no interior da casa abandonada, onde costumava pernoitar, em Vila Meã, Amarante, ao início da noite da passada quinta-feira, dia 1. Foi agredido a murro de forma violenta e sofreu ferimentos graves, principalmente na zona do rosto. Acabou por morrer.



O agressor, de 26 anos, foi agora detido pela Polícia Judiciária do Porto. Presente a um juiz ficou com apresentações periódicas nas autoridades.



O detido, empregado da construção civil, sem antecedentes criminais, fugiu do local após as agressões violentas. A vítima acabou por morrer, uma vez que não lhe foi providenciado nenhum tipo de socorro. Foi encontrada já sem vida, ao final da manhã do dia 2 por moradores da localidade, no interior da habitação abandonada - localizada bem no centro de Vila Meã, nas imediações do centro de saúde. O suspeito está indiciado por ofensas à integridade física grave e omissão de auxílio.



De acordo com as autoridades, o crime terá ocorrido cerca das 19h30. O cadáver do homem, que não tinha qualquer identificação nas roupas, só foi encontrado pouco antes das 12h00 do dia seguinte. O caso acabou denunciado à GNR, que posteriormente contactou a PJ - e que rapidamente conseguiu chegar ao agressor.



O corpo da vítima foi depois removido pelos bombeiros para o Gabinete Médico-Legal de Penafiel, onde foi realizada a autópsia.