Suspeito de maus-tratos à mulher durante sete anos detido em Cabeceiras de Basto

Pai do alegado agressor também foi detido por posse ilegal de armas.

A GNR deteve em Cabeceiras de Basto, distrito de Braga, um homem de 38 anos suspeito de infligir maus-tratos físicos e psicológicos à mulher desde há cerca de sete anos, anunciou hoje aquela força.



Em comunicado, a GNR acrescenta que, no âmbito da investigação, foi também detido o pai do alegado agressor, por posse ilegal de armas.



A investigação decorria desde fevereiro, tendo a GNR apurado que o agressor tinha uma arma de fogo ilegal, na casa dos pais.



A GNR deu cumprimento a dois mandados de busca domiciliária, um dos quais à residência dos pais do suspeito, tendo sido detetadas mais armas e munições em situação ilegal, pertencentes ao pai do agressor.



Da ação, resultou a apreensão de uma caçadeira, três espingardas de ar comprimido, 58 cartuchos de vários calibres e oito caixas com chumbos.



Os suspeitos foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.