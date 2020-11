Suspeito de morte de Mota Jr fica preso

Júnior, o jovem de 26 anos suspeito de envolvimento na morte do rapper Mota Jr, está em prisão preventiva. A decisão foi proferida esta quinta-feira no Tribunal de Sintra, de onde o suspeito saiu a meio da tarde. Responde por envolvimento no rapto, no homicídio e também na ocultação de cadáver do artista.



Júnior estava fugido desde maio, quando foram emitidos os mandados de detenção, na Cova da Moura. Está envolvido também na morte de um ex-agente da PSP reformado que foi assassinado quando tentava salvar a mulher. Foi condenado a mais de 20 anos de cadeia, mas libertado após recurso.



