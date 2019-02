Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Suspeito de onda de assaltos em lavandarias 'self-service' em Leiria fica em prisão preventiva

O alegado autor dos crimes foi detido, no sábado, pelas 07h30, em flagrante delito.

Um suspeito de diversos assaltos a estações de lavagens de veículos e a lavandarias 'self service', nos concelhos de Leiria e Marinha Grande, vai aguardar julgamento em prisão preventiva, disse esta segunda-feira a PSP.



O alegado autor dos crimes foi detido, no sábado, pelas 07h30, em flagrante delito, pela Esquadra Complexa de Leiria pela prática do crime de furto em interior de estabelecimento comercial, nesta cidade, revelou o comunicado do Comando Distrital da PSP.



Após ter sido presente a primeiro interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.



Segundo a nota de imprensa, o detido, de 33 anos, é o "principal suspeito de diversos crimes, que têm ocorrido nas cidades de Leiria e Marinha Grande, nomeadamente nas estações de lavagens de veículos e nas lavandarias de 'self service'".



A PSP explicou que, ao ter conhecimento do furto no estabelecimento comercial, de imediato se deslocou para o local, tendo "confirmado a veracidade destes factos".



"Das diligências efetuadas, a PSP intercetou, nas imediações do ilícito, o suspeito acima referido, tendo apreendido um Ipad, vários produtos alimentares, cheques e diversos documentos".



Foram ainda apreendidos os artigos que terão sido utilizados para a prática de ilícitos criminais, nomeadamente "um gorro, um passa montanhas, três luvas e diversas ferramentas utilizadas para arrombamento", acrescentou a nota.