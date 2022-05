O principal suspeito do rapto de Madeleine McCann, que desapareceu há quinze anos da praia da Luz, em Lagos, alega que estava com uma rapariga alemã no dia 3 de maio de 2007. A revelação sobre o álibi foi feita pelo próprio Christian Bruckner ao antigo investigador britânico Mark Williams-Thomas, durante a realização do documentário de três episódios ‘Madeleine McCann: Caça ao Suspeito Principal’, que começa a ser exibido amanhã.









