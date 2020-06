A Operação Grange identificou dois números de telemóvel que podem dar pistas para o que se passou na noite em que Maddie McCann desapareceu do apartamento no Algarve.Um deles (+351 91 273 06 80) foi usado pelo suspeito alemão, que terá recebido uma chamada entre as 19h32 e as 20h02 de 3 de maio de 2007, na Praia da Luz.O outro (+351 91 651 06 83), da qual partiu essa ligação, pode ser de uma "testemunha altamente significativa", diz a Metropolitan Police.