Suspeito de roubar autorrádio esfaqueado pelo dono do carro em Gaia

Um homem, de 37 anos, foi atingido com duas facadas, na manhã deste sábado, na Afurada, em Vila Nova de Gaia.



Na origem da discussão entre os dois homens esteve o facto do agressor ter sido alvo do furto de um autorrádio, durante esta semana, e suspeitar que o mesmo tinha sido roubado pela vítima. Mal o encontrou, este sábado, desferiu-lhe os dois golpes.

A vítima sofreu um corte numa mão e outro na perna esquerda e foi transportada ao hospital da cidade de onde teve alta pouco depois.

No local, a PSP já não encontrou o agressor, uma vez que este fugiu. Apesar disso, o homem está identificado pelas autoridades.