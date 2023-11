Suspeito de roubo detido pela PSP de Leiria após recurso à videovigilância

Um homem de 29 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública por suspeita de roubo, após ter sido identificado através das câmaras de videovigilância instaladas na cidade de Leiria, informou esta segunda-feira aquela força policial.

Na madrugada de sábado, dois homens abordaram um jovem de 24 anos, que circulava sozinho numa das ruas do centro de Leiria e "forçaram-no a deslocar-se a um multibanco para levantar dinheiro", refere uma nota de imprensa do Comando Distrital da PSP de Leiria.

A vítima comunicou o assalto à PSP e descreveu as características dos suspeitos.

Através do sistema de videovigilância, a PSP localizou, de imediato, um dos alegados assaltantes e "direcionou os meios policiais necessários para garantir, de forma eficaz, a sua interceção".

O suspeito de 29 anos foi detido em flagrante delito pela prática de um crime de roubo na cidade de Leiria, encontrando-se ainda na posse do dinheiro roubado, refere o comunicado.

Segundo a PSP, o detido estava sujeito ao cumprimento de prisão domiciliária que lhe tinha sido decretada, no âmbito de um outro processo. Após ter sido presente ao juiz de instrução criminal do Tribunal de Leiria, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

"As imagens do sistema de videovigilância público foram essenciais para perceber a atuação dos suspeitos, tendo sido possível reconstruir a sua atuação, desde o momento em que procederam à abordagem da vítima até à intervenção policial", lê-se ainda na nota.

As imagens captadas servem também de "prova inequívoca da conduta, contribuindo para que o suspeito fosse detido e presente a primeiro interrogatório judicial", acrescenta a PSP.

"Foi, igualmente, possível verificar que os referidos suspeitos abordaram, eventualmente com o mesmo propósito, outros jovens que circulavam sozinhos na cidade de Leiria", pelo que a PSP apela à denúncia, caso alguém tenha sido vítima de crime idêntico

A PSP encontra-se a desenvolver diligências no sentido de apurar a identificação do segundo suspeito da prática do referido crime.