Suspeito de roubos na Marinha Grande fica em prisão preventiva

Um dos dois suspeitos de roubos na via pública na cidade da Marinha Grande detidos pela Polícia Judiciária de Leiria ficou em prisão preventiva, após primeiro interrogatório judicial, anunciou aquele órgão criminal.Dando cumprimento a sete mandados de busca e a dois mandados de detenção, que visaram os dois presumíveis autores de cinco roubos violentos no espaço de cerca de três semanas na Marinha Grande (distrito de Leiria), a Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um homem de 32 anos e uma jovem de 16 anos.Em nota de imprensa, a PJ informou ainda que, após terem sido presentes a tribunal, o homem ficou em prisão preventiva, com possibilidade de passagem a prisão domiciliária com vigilância eletrónica, e a mulher ficou sujeita a apresentações bissemanais no posto policial da área de residência.Os suspeitos, que terão realizado os roubos entre os dias 19 de agosto e 11 de setembro, através de "ameaças e da utilização de armas de fogo, lograram subtrair bens pessoais, nomeadamente telemóveis e dinheiro", refere ainda o comunicado."No decorrer da ação policial agora realizada vieram a ser recolhidos relevantes elementos com valor indiciário, suscetíveis de permitirem o cabal esclarecimento da responsabilidade e participação nos factos", salientou a PJ.O homem detido encontra-se desempregado e em situação de liberdade condicional, com antecedentes criminais. A jovem é estudante.