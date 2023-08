Suspeito de roubos por esticão a idosos detido no Porto ficou em prisão preventiva

Um homem, de 20 anos, por suspeita de vários roubos por esticão a pessoas idosas na via pública em Aveiro, Águeda e Viana do Castelo, vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, informou esta segunda-feira a GNR.

Em comunicado, a GNR refere que o suspeito, detido no Porto, foi presente na sexta-feira a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal Judicial de Aveiro, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

O suspeito foi posteriormente conduzido para o Estabelecimento Prisional de Aveiro.

Segundo a GNR, o indivíduo foi detido na quinta-feira, na cidade do Porto, em cumprimento de um mandado de detenção.

"No âmbito de uma investigação por diversos roubos, ocorridos nos concelhos de Viana do Castelo, Águeda e Aveiro, que decorria há dois meses, os militares da Guarda apuraram que o suspeito já tinha cometido roubos por esticão a três vítimas idosas, duas mulheres de 72 e 82 anos e um homem de 91 anos", refere a mesma nota.