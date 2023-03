Suspeito de sequestro sob mandado de detenção europeu detido na Covilhã

A GNR deteve um cidadão português na Covilhã, distrito de Castelo Branco, na sequência de um mandado de detenção europeu, pela presumível prática de um crime de sequestro.

Em comunicado, o Comando Territorial da GNR em Castelo Branco referiu que "no âmbito de um mandado de detenção europeu que pendia sobre o detido, desde 2016, pelo crime de sequestro", os militares daquela força "localizaram o visado e efetuaram a sua detenção".

A detenção do homem, de 67 anos, foi feita na terça-feira, por militares do Posto Territorial do Teixoso.

Fonte da GNR explicou à agência Lusa que se trata de um cidadão português sobre o qual pendia um mandado de detenção europeu, emitido pela presumível prática de um crime de sequestro cometido em Espanha.

O detido foi presente, na quarta-feira, ao Tribunal Judicial de Coimbra, de onde foi conduzido ao Estabelecimento Prisional de Aveiro, onde irá aguardar pela conclusão do processo de extradição.