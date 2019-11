Suspeito de tentar matar homem em Vila Pouca de Aguiar detido pela PJ

Um homem de 66 anos foi detido em Vila Pouca de Aguiar suspeito de homicídio tentado, após disparo com arma de fogo a um homem de 59 anos, por "motivo fútil", disse esta sexta-feira a PJ de Vila Real.

Em comunicado, a força policial divulgou a identificação e detenção de um homem pela presumível autoria do crime de homicídio tentado numa localidade de Vila Pouca de Aguiar, no distrito de Vila Real.

"Os factos ocorreram no dia 28 de novembro, numa localidade de Vila Pouca de Aguiar, quando o arguido, por motivo fútil, muniu-se de uma arma de fogo e disparou em direção ao corpo da vítima, um homem com 59 anos de idade, atingindo-o na zona da cabeça", acrescentou.

O detido, reformado, vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

O suspeito entregou-se na quinta-feira à GNR, após alegadamente ter atingido a tiro um sexagenário em Campo de Jales, concelho de Vila Pouca de Aguiar, no distrito de Vila Real, segundo fonte policial.

A fonte da GNR disse à agência Lusa que os militares foram chamados, via 112, para uma ocorrência na aldeia de Campo de Jales e que, no caminho, a patrulha foi abordada pelo alegado autor do disparo.

O suspeito de 66 anos entregou-se à patrulha.

De acordo com a Guarda, o homem de 60 anos terá sido atingido com uma "arma de caça" e foi assistido no local pela equipa da Viatura de Médica de Emergência e Reanimação (VMER), tendo sido transportado para o Hospital de Vila Real.