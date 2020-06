Suspeito de tentativa de homicídio na Póvoa de Varzim fica em prisão preventiva

Um homem de 55 anos que foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) na Póvoa de Varzim, distrito do Porto, por suspeita de um crime de homicídio qualificado na forma tentada, ficou em prisão preventiva após ser presente a interrogatório judicial.

Segundo apurou a agência Lusa junto da PJ, o indivíduo foi ouvido no Departamento de Investigação e Ação Penal no Tribunal de Instrução Criminal do Porto (DIAP-TIC), tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

O suspeito, motorista de pesados, com 55 anos e sem antecedentes criminais, terá tentado asfixiar a mulher, com recurso uma corda, quando vítima estava na cama, por, alegadamente, estar inconformado com a vontade da mesma em se divorciar.

O episódio de violência doméstica, que aconteceu sexta-feira, na freguesia de Aver-o-Mar, no concelho da Póvoa de Varzim, só não teve um desfecho mais trágico, devido à intervenção de familiares, que alertados pelos gritos da vítima, terão impedido o homicídio.

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, foi chamada ao local e identificou e deteve, fora de flagrante delito, o suspeito pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada.