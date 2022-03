Suspeito de ter começado incêndio em fábrica de Telheiras levado pela PSP

O homem que terá dado início ao incêndio num armazém de Telheiras, em Lisboa, foi conduzido para uma esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP), onde foi identificado e, após elaborado o auto de notícias, e entregue à Polícia Judiciária, que assumiu a investigação.De acordo com fonte policial, as primeiras indicações apontam para uma origem negligente do incêndio.A investigação da Polícia Judiciária que se seguirá irá esclarecer com maior pormenor o que de facto aconteceu.Trata-se do mesmo homem que foi assistido no local a ferimentos causados por inalação de fumos.