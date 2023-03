A primeira sessão do julgamento do homicídio de Diogo Pereira, o jovem de 26 anos assassinado a tiro e à traição no bar Praxe, Paredes, no ano passado, ficou marcada pelo silêncio de Cláudio Pereira. O jovem de 17 anos acusado de dois crimes de homicídio, um deles na forma tentada, não quis prestar declarações perante o coletivo de juízes.





Durante a sessão, que decorreu no Tribunal de Penafiel, foi ouvido o pai de Diogo. Américo Pereira não conteve as lágrimas ao falar da relação próxima que tinha com o filho. Descreveu o jovem como “uma pessoa dedicada ao filho, à companheira e à família”. Tal como onoticiou, a família de Diogo pede uma indemnização de 600 mil euros para garantir o futuro do filho da vítima, agora com 6 anos. Um inspetor da PJ disse em tribunal não haver dúvidas quanto ao autor do crime.