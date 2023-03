Suspeito de ter matado ex-companheira em Arouca começa a ser julgado esta manhã

O suspeito de ter matado a ex-companheira, em Arouca, na madrugada de 4 de junho do ano passado, com um disparo na cabeça, começa a ser julgado, esta manhã de quinta-feira, pelo tribunal da Feira, pelos crimes de homicídio qualificado e detenção de arma proibida.Arguido e vítima terminaram, em janeiro de 2022, uma relação de 27 anos da qual nasceram quatro filhos em comum. No entanto, o casal manteve o contato, principalmente aos fins de semana, altura em que o suspeito regressava de Espanha onde estava a trabalhar.Na véspera do crime, o homem encontrou a vítima, num estabelecimento comercial anexo aos bombeiros de Fajões, em Oliveira de Azeméis, a conversar com outro homem. Nessa noite, o arguido levou, de carro, a mulher até junto à casa onde casal vivia, no largo da Igreja, em Escariz, Arouca. Na sequência de uma discussão, já de madrugada, no interior da viatura, o suspeito disparou, com uma pistola de calibre 6.35, sobre a cabeça da vítima.O homem terá tentado disparar sobre si próprio mas, ao que tudo indica, a arma não funcionou por mau funcionamento. Acabou por escapar e escondeu-se numa escola desativada a poucas dezenas de metros onde tudo aconteceu. Foi encontrado, durante a manhã, pela GNR, com golpe de faca nos pulsos. O suspeito não tinha licença para o uso de arma de fogo.