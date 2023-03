Suspeito de ter matado jovem de 26 anos na casa de banho de bar em Paredes quebra silêncio em tribunal

Cláudio Pereira, jovem de 17 anos acusado do homicídio de Diogo Pereira, 26, no interior da casa de banho do bar Praxe, em Paredes, quebrou o silêncio perante o coletivo de juízes ainda antes das alegações finais no Tribunal de Penafiel.Cláudio afirmou que na noite do crime, a 29 de maio do ano passado, bebeu muito álcool e inalou "vários" balões de óxido nitroso. "Não me lembro de nada", diz o jovem."Só me lembro de ir ao Praxe e não levar arma nenhuma", acrescentou.Durante as alegações finais, a procuradora do Ministério Público referiu não ter dúvidas de que foi Cláudio que atingiu a tiro Diogo e um amigo.O Ministério Público pede a condenação de Cláudio Pereira pelos crimes de homicídio qualificado na forma tentada, homicídio qualificado na forma consumada, posse de arma proibida e roubo qualificado na forma tentada.Ao, Poliana Ribeiro, advogada do jovem de 17 anos, refere que a defesa vai pedir a aplicação do regime especial para jovens. "O Cláudio tem apenas 17 anos. Ele falou perante o coletivo, mas estava naturalmente muito nervoso", aponta.A família da vítima mortal, Diogo Pereira, pede uma indemnização de 600 mil euros para garantir o futuro do filho de Diogo que está atualmente a ser acompanhado por um psicólogo.