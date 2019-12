Suspeito de ter regado e pegado fogo à mãe diz à família que a “bruxa” morreu

Vítor Francisco Fernandes, de 52 anos, tinha acabado de ser capturado pela GNR, após ter fugido da casa onde a mãe idosa estava morta, quando se terá dirigido à família que ajudava nas buscas: "A bruxa já morreu", disse-lhes. O homem é o principal suspeito da morte da mãe, de 91 anos, no sábado de manhã, na casa em que ambos viviam, em Vila Chã, Vila do Conde. Está indiciado de homicídio qualificado por ter regado a mãe com álcool, enquanto esta dormia, e ter incendiado depois o corpo.

O suspeito do crime violento foi formalmente detido pela Polícia Judiciária do Porto na noite de sábado e esta segunda-feira será ouvido em primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Matosinhos. Junto à cama de Conceição Pineda, os inspetores encontraram o frasco de álcool usado para despejar na cama. A vítima acordou envolta em chamas e ainda se arrastou do quarto até ao corredor, mas acabou por morrer.

Na origem do crime poderá estar o facto de Vítor Fernandes não se conformar com a possível saída da mãe da casa onde ambos viviam, no meio de um campo agrícola. Os irmãos queriam colocar a idosa num lar, mas o agressor discordava. Ao CM, os familiares contaram que o homem não queria perder algumas regalias como o dinheiro que a mãe lhe dava para os vícios. Vítor Fernandes já consumiu drogas e terá problemas psiquiátricos. Conceição Pineda foi encontrada sem vida por uma sobrinha e por um neto que a iam visitar.