Suspeito de tráfico de droga detido pela PSP à saída do comboio

Detenção ocorreu na estação de caminhos-de-ferro da Figueira da Foz.

19:57

Um homem suspeito de tráfico de droga foi detido esta sexta-feira pela PSP na estação de caminhos-de-ferro da Figueira da Foz, no distrito de Coimbra, à saída de um comboio, disse à Lusa fonte policial.



O suspeito, com 48 anos, foi detido às 16h10 por suspeita de tráfico de estupefacientes, tendo na sua posse um embrulho com cocaína e heroína, disse à Lusa o oficial de dia à Direção Nacional da PSP



O homem foi abordado e detido por elementos da Esquadra de Investigação Criminal da PSP da Figueira da Foz no terminal ferroviário, à chegada de um comboio proveniente de Coimbra.



De acordo com uma testemunha que estava na estação da Figueira da Foz, dois polícias à civil agarraram um homem na plataforma do terminal ferroviário, deitaram-no ao chão e algemaram-no.



"Gritaram polícia, polícia, não mexe', algemaram-no e saíram com ele", indicou a mesma fonte.