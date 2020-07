Suspeito de três crimes de tentativa de homicídio detido em Chaves

Um homem de 59 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) em Chaves, por três crimes de homicídio na forma tentada, resistência e coação sobre funcionários e violência, sendo que o suspeito terá resistido à detenção e agredido os agentes.

Os crimes aconteceram no final do ano passado antes do suspeito fugir do país. Segundo comunicado, no decorrer da detenção a PJ apreendeu uma arma de fogo. As autoridades indicam ainda que o suspeito detido é motorista, de nacionalidade portuguesa e residente em Chaves.

No primeiro interrogatório judicial foi imposto ao alegado homicida a medida de coação de apresentações periódicas e a proibição de se ausentar do país.