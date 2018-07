Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Suspeito de violação despista-se quando fugia da polícia

Jovem saiu da autoestrada e entrou em despiste em Barcelos.

21:46

Um jovem de 18 anos suspeito de violação despistou-se esta sexta-feira quando se encontrava em fuga da polícia.



O homem terá saído da autoestrada e entrou em despiste na estrada nacional 23 em Alvelos, Barcelos, e colidiu com outro carro, um BMW onde seguia um condutor de 35 anos. A viatura ficou imobilizada no meio da via e o suspeito tentou atirar-se para debaixo de um camião.



Outros condutores presentes no local impediram que o jovem se atirasse.



As autoridades já estão no local e o homem foi levado de ambulância para o Hospital de Braga com ferimentos ligeiros. Um carro patrulha da GNR foi atrás da ambulância para posteriormente ser dado seguimento à investigação.



O suspeito de violação admitiu às autoridades que tinha cometido um crime de violação.



Não há, porém, qualquer alerta de uma violação pelo que o jovem será avaliado pela psiquiatria.