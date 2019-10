Suspeito de violar menor em parque de Oliveira de Azeméis julgado na Feira

O Tribunal da Feira vai começar a julgar na próxima semana um homem de 21 anos suspeito de ter violado uma rapariga de 15 anos, num parque em Oliveira de Azeméis, no distrito de Aveiro.O arguido, que se encontra com Termo de Identidade e Residência, está acusado de um crime de violação agravado, por factos ocorridos na tarde de 05 de abril de 2017.Segundo a acusação do Ministério Público (MP), consultada esta quarta-feira pela Lusa, a menor dirigiu-se com dois amigos até ao Parque Molinológico de Ul, em Oliveira de Azeméis.A este grupo juntou-se, mais tarde, o arguido que conhecia um dos amigos da ofendida.A determinado momento, os amigos da ofendida dispersaram-se, acabando esta por ficar a sós com o arguido, numa zona de mato.O MP diz que o arguido acabou por aproveitar-se do facto de estar sozinho com a ofendida.Apesar das várias tentativas para se libertar, o arguido terá acabado por violar a rapariga, valendo-se do ascendente derivado da diferença de idades e de força física, refere a acusação.