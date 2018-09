Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Suspeito de violência doméstica detido na Maia com armas de fogo

PSP apreendeu ainda 41 munições durante a operação, sendo que o suspeito vai ser presente às autoridades.

16:43

Um septuagenário de Milheirós, no concelho da Maia, distrito do Porto, foi detido por suspeita de violência doméstica, com duas armas de fogo ilegais e munições no domicílio, anunciou hoje a PSP do Porto.



De acordo com fonte da PSP, na sequência de uma denúncia de violência doméstica realizada pela companheira do suspeito junto da polícia, foi desencadeada uma operação que culminou com a detenção de um homem aposentado, de 77 anos, em Milheirós, e a apreensão de duas armas de fogo ilegais.



Na quinta-feira, explicou a fonte, "a equipa policial chegou a casa do suspeito, este abriu a porta e indicou onde estavam as armas -- uma pistola e um revólver -- sem oferecer resistência".



A PSP apreendeu ainda 41 munições durante a operação, sendo que o suspeito vai ser presente às autoridades para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.



A PSP anunciou também hoje que deteve na rua Manuel Moreira da Costa Junior, no concelho de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, um homem de 23 anos de idade, a quem apreendeu haxixe equivalente para 25 doses individuais, um 'spray' de gás pimenta e um bastão.