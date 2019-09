Suspeito detido por incendiar casa com homem no interior em Viana do Castelo. Agiu por vingança

Um homem, de 67 anos, foi detido esta quinta-feira pela Polícia Judiciária (PJ) de Braga por ser suspeito dos crimes de homicídio na forma tentada e incêndio em edifício.



Os crimes ocorreram em Viana do Castelo, no passado dia 09 de agosto, cerca das 23h00.





De acordo com um comunicado da PJ, o detido ateou fogo numa casa devoluta, "habitualmente utilizada por indivíduos indigentes e alcoólicos para pernoitar". Na sequência deste incêndio, parte da casa ficou destruída e um indivíduo que lá se encontrava a pernoitar sofreu "queimaduras de primeiro e segundo grau na face".A vítima teve de ser retirada do edifício em chamas pelos bombeiros acionados para o alerta de fogo.

"Não fosse a pronta intervenção dos Bombeiros de Viana do Castelo e o incêndio teria destruído totalmente a casa onde se iniciou e propagado às casas contíguas, bem como provocado a morte da vítima, que se encontrava alcoolizada e sem qualquer capacidade de reação", avança o comunicado enviado às redações.



Segundo as autoridades apuraram, "o presumível autor dos factos terá agido num quadro de vingança perante a vítima, e na sequência de um desentendimento entre ambos".



Para atear o fogo, o homem detido utilizou um líquido inflamável, "acelerante de combustão". Este produto foi derramado no interior da habitação devoluta e no quarto onde a vítima dormia.

O suspeito vai ser presente às autoridades judiciárias competentes, para primeiro interrogatório de arguido detido e aplicação de medidas de coação.