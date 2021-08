A polícia alemã não tem dúvidas de que Christian Brueckner é a chave do mistério que envolve o caso Maddie. O violador, de 43 anos, quebrou o silêncio este ano sobre o caso. E tem feito isso através de cartas enviadas para a comunicação social.Também tem feito desenhos. O último mostra o procurador alemão com uma nota de cinco euros nas mãos à espera de um palpite de uma bruxa com uma bola de cristal nas mãos.